Un nipote della principessa Margaret sposerà Eleanor Ekserdjian. L’anello di fidanzamento, del valore di circa mille sterline, potrebbe rompersi. Sam Chatto, 29 anni, figlio di Sarah e dell’imprenditore Daniel Chatto, è uno dei membri meno noti della famiglia reale. È noto per la sua riservatezza e preferisce evitare gli impegni ufficiali, dedicandosi alla sua attività di ceramista in campagna.

È uno dei Royal meno noti, Sam Chatto. Piuttosto timido e riservato, da anni il 29enne figlio di Sarah, secondogenita della principessa Margaret, e dell’imprenditore Daniel Chatto, preferisce tenersi lontano dagli affari di corte, chiudendosi nel suo studio di ceramista, in campagna. Si fa vedere a Buckingham Palace solo per partecipare a eventi come matrimoni e funerali. Ma la notizia del suo fidanzamento ufficiale ha fatto gioire i social: un nuovo Royal Wedding è finalmente in arrivo. Arthur Chatto, il pronipote della regina Elisabetta dà lezioni di fitness X Si sposa Sam Chatto, il nipote della regina Elisabetta. Ad annunciarlo è stato proprio Sam con un raro post sul suo profilo Instagram, immediatamente seguito da un annuncio ufficiale di Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nipote della principessa Margaret, sposerà la coetanea Eleanor Ekserdjian. L’anello di fidanzamento? Vale poco meno di mille sterline... e rischia di rompersi

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