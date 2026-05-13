Il Comune di Frosinone mette in vendita l’ex MTC | asta da oltre 2 milioni di euro

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Frosinone ha aperto una gara pubblica per la vendita dell’immobile conosciuto come “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi. L’asta ha un valore di partenza di oltre 2 milioni di euro. La procedura è stata resa ufficiale e pubblicizzata dall’amministrazione comunale, che ha pubblicato il bando per la partecipazione. I dettagli relativi alle modalità di presentazione delle offerte sono disponibili presso gli uffici comunali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Frosinone ha ufficialmente avviato la procedura di asta pubblica per la vendita dell’immobile comunale denominato “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi n.131, nei pressi dell’area sanitaria del capoluogo. L’operazione rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

L'ex circolo ricreativo in cerca di padrone: il Comune lo mette all'asta per 217mila euroDopo i precedenti tentativi di alienazione, il Comune di Forlì ci riprova: l'ex circolo ricreativo di Carpinello è ufficialmente in vendita tramite...

Leggi anche: Jutta Leerdam mette all’asta la tuta: offerte oltre i 10.000 euro

Temi più discussi: Frosinone, CIE day 9 maggio. Prenotazioni al via da giovedì; Frosinone-Mantova, ordinanza del Comune: stop ad alcolici, vetro e spray urticanti; Brotti!: a Frosinone il tragicomico spettacolo dei brutti e rotti con Manuela Zero; Frosinone Mantova, divieto di somministrazione e vendita di alcol.

Strategie territoriali per il comune di Frosinone, via libera ai primi nove milioni di euro per dieci progettiVicepresidente Angelilli: «I progetti di sviluppo territoriale rappresentano un passo significativo verso la crescita economica e sociale. Questa iniziativa non solo sosterrà lo sviluppo locale, ma ... regione.lazio.it

comune di frosinone il comune di frosinoneComune, maggioranza tra assi inediti e totemPartiamo dai ruoli: Massimiliano Tagliaferri è il presidente del consiglio comunale di Frosinone. Riccardo Mastrangeli è il sindaco del capoluogo. I due rappresentano due architravi di quella maggiora ... ciociariaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web