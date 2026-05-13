Il Comune di Frosinone mette in vendita l’ex MTC | asta da oltre 2 milioni di euro

Il Comune di Frosinone ha aperto una gara pubblica per la vendita dell’immobile conosciuto come “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi. L’asta ha un valore di partenza di oltre 2 milioni di euro. La procedura è stata resa ufficiale e pubblicizzata dall’amministrazione comunale, che ha pubblicato il bando per la partecipazione. I dettagli relativi alle modalità di presentazione delle offerte sono disponibili presso gli uffici comunali.

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