Il Comune di Frosinone mette in vendita l’ex MTC | asta da oltre 2 milioni di euro
Il Comune di Frosinone ha aperto una gara pubblica per la vendita dell’immobile conosciuto come “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi. L’asta ha un valore di partenza di oltre 2 milioni di euro. La procedura è stata resa ufficiale e pubblicizzata dall’amministrazione comunale, che ha pubblicato il bando per la partecipazione. I dettagli relativi alle modalità di presentazione delle offerte sono disponibili presso gli uffici comunali.
Il Comune di Frosinone ha ufficialmente avviato la procedura di asta pubblica per la vendita dell’immobile comunale denominato “Ex MTC”, situato in via Armando Fabi n.131, nei pressi dell’area sanitaria del capoluogo. L’operazione rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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