La Repubblica Islamica del Giappone | Donald Trump confonde Iran e Giappone al vertice Nato il video fa il giro del mondo

Da screenworld.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente statunitense ha confuso l’Iran con il Giappone, definendo il paese asiatico come “la Repubblica Islamica del Giappone”. Il video della scena è diventato virale sui social, attirando l’attenzione internazionale. La gaffe ha suscitato reazioni di sorpresa tra i partecipanti e sui media, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte dell’amministrazione americana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso una gaffe clamorosa confondendo l’ Iran con il Giappone, un lapsus che ha fatto il giro del mondo. Difatti mentre rispondeva alle domande dei giornalisti su questioni di difesa missilistica, Trump ha parlato della “Repubblica Islamica del Giappone”, mescolando due nazioni che non potrebbero essere più diverse sotto ogni profilo: geografico, culturale, politico e religioso. L’episodio si è verificato mentre il presidente americano era seduto accanto al leader ucraino Volodymyr Zelensky, durante una sessione dedicata alla possibilità di autorizzare la produzione su licenza degli intercettori missilistici Patriot in Europa a sostegno dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le gaffe di Trump: Repubblica islamica del Giappone, poi chiama Zelensky Putin

Video Le gaffe di Trump: Repubblica islamica del Giappone, poi chiama Zelensky Putin

Notizie e thread social correlati

Doppio lapsus di Trump al vertice Nato, l’Iran diventa la “Repubblica islamica del Giappone”. Poi scambia Zelensky con PutinDurante un vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti ha commesso due errori durante un confronto con i giornalisti.

Trump scambia Zelensky per Putin e cita la “Repubblica Islamica del Giappone”: tutte le gaffe al vertice NatoDurante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha commesso diverse gaffe.

Temi più discussi: Trump al vertice Nato: due gaffe in pochi minuti; Le gaffe di Trump: Repubblica islamica del Giappone, poi chiama Zelensky Putin; Gaffe di Trump al vertice Nato: l'Iran diventa la Repubblica islamica del Giappone; Iran: terza notte di attacchi USA. E ora Teheran potrebbe giocare la carta del Mar Rosso.

repubblica islamica del la repubblica islamica delTrump scambia Zelensky per Putin e cita la Repubblica Islamica del Giappone: le gaffe al vertice NatoAd Ankara, in Turchia, il vertice Nato ha visto protagonista Donald Trump, finito al centro di una serie di gaffe verbali durante l’incontro con ... bigodino.it

La clamorosa gaffe di Trump sulla Repubblica Islamica del GiapponeAl vertice Nato di Ankara ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web