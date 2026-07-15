La Repubblica Islamica del Giappone | Donald Trump confonde Iran e Giappone al vertice Nato il video fa il giro del mondo

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente statunitense ha confuso l’Iran con il Giappone, definendo il paese asiatico come “la Repubblica Islamica del Giappone”. Il video della scena è diventato virale sui social, attirando l’attenzione internazionale. La gaffe ha suscitato reazioni di sorpresa tra i partecipanti e sui media, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte dell’amministrazione americana.

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso una gaffe clamorosa confondendo l’ Iran con il Giappone, un lapsus che ha fatto il giro del mondo. Difatti mentre rispondeva alle domande dei giornalisti su questioni di difesa missilistica, Trump ha parlato della “Repubblica Islamica del Giappone”, mescolando due nazioni che non potrebbero essere più diverse sotto ogni profilo: geografico, culturale, politico e religioso. L’episodio si è verificato mentre il presidente americano era seduto accanto al leader ucraino Volodymyr Zelensky, durante una sessione dedicata alla possibilità di autorizzare la produzione su licenza degli intercettori missilistici Patriot in Europa a sostegno dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Le gaffe di Trump: Repubblica islamica del Giappone, poi chiama Zelensky Putin

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