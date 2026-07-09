Doppio lapsus di Trump al vertice Nato l’Iran diventa la Repubblica islamica del Giappone Poi scambia Zelensky con Putin
Durante un vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti ha commesso due errori durante un confronto con i giornalisti. Prima ha chiamato l’Iran “la Repubblica islamica del Giappone”, poi ha scambiato Zelensky per Putin. Questi lapsus sono stati fatti in presenza dell’omologo ucraino.
Doppia gaffe del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso del vertice Nato ad Ankara. Durante uno scambio coi giornalisti, alla presenza dell’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il tycoon ha prima chiamato l’Iran “la Repubblica islamica del Giappone ”. Poi, qualche minuto dopo si è riferito al leader di Kiev chiamandolo “Putin”. Immediata la reazione di sorpresa tra i presenti, anche qualche risata in sala. “Avete una domanda per il presidente Putin”, ha chiesto Trump. “Avete una domanda per il presidente Putin, non per Zelensky, ma per Putin?”, ha ribadito poi, ironico, indicando il leader ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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