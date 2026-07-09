Trump scambia Zelensky per Putin e cita la Repubblica Islamica del Giappone | tutte le gaffe al vertice Nato
Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha commesso diverse gaffe. Ha scambiato il leader ucraino per quello russo e ha citato la “Repubblica Islamica del Giappone” invece del Giappone stesso. Inoltre, ha pronunciato frasi ambigue e imprecise riguardo alle alleanze e alle strategie militari dei paesi partecipanti. Il suo intervento ha suscitato commenti e qualche sorpresa tra gli altri capi di Stato presenti.
Una giornata costellata di gaffe verbali per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il vertice Nato di Ankara, in Turchia. Nel corso di una conferenza stampa accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il leader americano ha commesso una serie di errori che hanno rapidamente attirato l’attenzione dei media internazionali, confondendo Paesi, nomi e acronimi nel giro di pochi minuti. Il più clamoroso? Ha chiamato Zelensky “Putin”. L’episodio più discusso si è verificato mentre Trump rispondeva a una domanda sulla possibilità di autorizzare la produzione su licenza degli intercettori missilistici Patriot in Europa a sostegno dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Trump Reacts To Zelensky Open Letter For Putin Meeting, Says They Should Get It Done | APT
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