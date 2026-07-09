Trump scambia Zelensky per Putin e cita la Repubblica Islamica del Giappone | tutte le gaffe al vertice Nato

Notizia in breve

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha commesso diverse gaffe. Ha scambiato il leader ucraino per quello russo e ha citato la “Repubblica Islamica del Giappone” invece del Giappone stesso. Inoltre, ha pronunciato frasi ambigue e imprecise riguardo alle alleanze e alle strategie militari dei paesi partecipanti. Il suo intervento ha suscitato commenti e qualche sorpresa tra gli altri capi di Stato presenti.