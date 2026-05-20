Anche le rotatorie stradali tra le aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili | la legge regionale verso l' approvazione

Oggi la Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità ha approvato un progetto di legge regionale che individua le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, includendo anche le rotatorie stradali. La proposta di legge mira a definire le zone destinate a questo tipo di intervento, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di energie alternative nel territorio. La decisione si inserisce in un percorso di regolamentazione dedicato alla realizzazione di impianti sostenibili.

Via libera oggi in Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità al progetto di legge regionale sulle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il testo approderà ora in assemblea legislativa per l’approvazione definitiva, con l’obiettivo di dotare l’Emilia-Romagna di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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