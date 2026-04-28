La regione Toscana si appresta a essere tra le prime in Italia a adottare una legge quadro sul clima. È stato annunciato l’avvio di un percorso legislativo che punta a definire una strategia concreta e ambiziosa per contrastare i cambiamenti climatici. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione su questo tema, con l’obiettivo di affrontare in modo immediato una sfida considerata di fondamentale importanza per il futuro.

Il presidente Giani e l'assessore Barontini annunciano l'avvio del percorso. Previsto anche un monitoraggio costante delle emissioni climalteranti FIRENZE – “La Toscana sarà tra le prime Regioni in Italia a dotarsi di una legge quadro sul clima. Avviamo un percorso che mette al centro una strategia concreta, ambiziosa e non più rinviabile contro i cambiamenti climatici, la grande sfida essenziale del nostro tempo e delle prossime generazioni. È un atto fondamentale previsto nel programma di governo di questo mandato, a cui stiamo lavorando da inizio legislatura con gli uffici della Giunta e che presto prenderà vita”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore all’ambiente David Barontini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana prima regione in Italia a pensare a una legge quadro sul clima

Intervista a: Zanotti, Primavera, Rontini, De Maria, Corti

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