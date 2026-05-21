Ministro Giuli alla Biennale di Venezia con Buttafuoco dopo polemiche su partecipazione Russia | Caso chiuso arte è libertà

Il ministro della Cultura ha partecipato alla cerimonia di apertura della Biennale di Venezia insieme a uno scrittore noto per le sue polemiche riguardo alla partecipazione di artisti provenienti dalla Russia. Durante l'evento, il ministro ha dichiarato che il messaggio principale trasmesso dalla mostra è la libertà dell’arte, affermando che il caso riguardante la presenza russa si considera ormai chiuso. La Biennale si svolge fino a fine novembre e presenta opere di numerosi artisti internazionali, tra cui alcuni provenienti dalla Russia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui