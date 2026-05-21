Ministro Giuli alla Biennale di Venezia con Buttafuoco dopo polemiche su partecipazione Russia | Caso chiuso arte è libertà

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura ha partecipato alla cerimonia di apertura della Biennale di Venezia insieme a uno scrittore noto per le sue polemiche riguardo alla partecipazione di artisti provenienti dalla Russia. Durante l'evento, il ministro ha dichiarato che il messaggio principale trasmesso dalla mostra è la libertà dell’arte, affermando che il caso riguardante la presenza russa si considera ormai chiuso. La Biennale si svolge fino a fine novembre e presenta opere di numerosi artisti internazionali, tra cui alcuni provenienti dalla Russia.

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"Il messaggio che arriva dalla Biennale Arte è la libertà, come sempre, la bellezza, la cura della funzione sociale delle arti, al di là di qualsiasi polemica", ha detto il ministro della Cultura parlando con i giornalisti al termine della visita del Padiglione Italia Il ministro della Cultur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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