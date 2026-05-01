Caos alla Biennale di Venezia lo scontro tra il governo e il presidente Buttafuoco su Russia e Israele

Alla vigilia dell'apertura della Biennale di Venezia prevista per il 9 maggio, si sono registrati forti contrasti tra il governo e il presidente della manifestazione. Le tensioni si sono accentuate nelle settimane precedenti, quando la decisione di Buttafuoco di dedicare uno spazio a Russia e Israele ha provocato le dimissioni della giuria internazionale. La situazione ha creato un clima di instabilità in vista dell'inizio della mostra.

Il 9 maggio apre la Biennale di Venezia. In queste settimane la mostra è stata attraversata da forti tensioni, culminate con le dimissioni della giuria internazionale dopo la scelta del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio a Russia e Israele. Una decisione "non condivisa dal governo", ha detto Meloni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Russia alla Biennale, continua lo scontro a distanza tra Giuli e ButtafuocoContinua lo scontro a distanza tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco sulla... Cultura senza confini, Buttafuoco fa tornare la Russia (e Iran, Israele, Bielorussia…) alla Biennale di VeneziaC’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale di Venezia nel caos: si dimette la giuria internazionale a pochi giorni dall’apertura; Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premi; Russia alla Biennale di Venezia, Kaja Kallas: Scelta sbagliata, Ue taglierà fondi; Colpo di scena alla Biennale d'Arte di Venezia: cosa è successo e perché. Caos alla Biennale di Venezia, lo scontro tra il governo e il presidente Buttafuoco su Russia e IsraeleIl 9 maggio apre la Biennale di Venezia. In queste settimane la mostra è stata attraversata da forti tensioni, culminate con le dimissioni della giuria ... fanpage.it Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premiLa comunicazione della Fondazione all'indomani della visita degli ispettori del Mic. Nascono due 'Leoni dei visitatori', anche Russia e Israele per i premi (ANSA) ... ansa.it Finestre sull’Arte sarà alla 61ª Biennale di Venezia! Dal 5 al 9 maggio lavoreremo direttamente da Palazzo Smith – Casa Art Events, trasformato per l’occasione in una redazione attiva nel cuore della Biennale. Racconteremo questa edizione attraverso intervi - facebook.com facebook Defezioni e polemiche: la Biennale di Venezia perde anche la giuria x.com