Un centinaio di rider milanesi si sono radunati oggi pomeriggio in piazza Duca d’Aosta, manifestando in corso Buenos Aires. La protesta ha portato a momenti di tensione tra i manifestanti e alcuni colleghi in servizio. La protesta si è concentrata sulla condizione lavorativa e le modalità di consegna, con alcuni manifestanti che hanno bloccato temporaneamente la strada. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’evento.

Milano, 15 luglio 2026 – Un centinaio, forse di più. Arrabbiati, arrabbiatissimi. I rider milanesi sono scesi in piazza oggi pomeriggio, ritrovo in piazza Duca d’Aosta. Dopo, un corteo in corso Buenos Aires che ha vissuto anche alcuni momenti di tensione tra chi manifestava e chi, provando a portare a casa qualche euro in più, invece stava pedalando verso l’ennesimo cliente. In diversi casi i colleghi in servizio sono stati circondati da quelli in corteo, che hanno anche svuotato gli zaini del cibo contenuto, gettandolo come gesto di protesta. https:www.ilgiorno.itvideotensione-al-corteo-dei-rider-a-milano-fecxkddi Il motivo della protesta è la situazione drammatica in cui si trovano dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Comune che blocca le consegne nelle ore più calde della giornata, per la tutela della loro salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La protesta dei rider a Milano. Momenti di tensione in corso Buenos Aires con i colleghi “in servizio”

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