La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sugli arbitri, Rocchi e l'Inter. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori e audizioni segrete, non sono stati trovati elementi che dimostrino un sistema di interferenze. La chiusura dell'indagine è stata comunicata senza ulteriori sviluppi.

Si chiude l’inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano. Dopo mesi di intercettazioni, interrogatori in segreto e audizioni, nulla di rilevante ai fini dell'inchiesta è stato riscontrato e si è arrivati alla chiusura. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale (che si era autosospeso subito dopo l’avviso di garanzia dello scorso aprile), il vice Andrea Gervasoni e per l'Inter, club finito nel mirino per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite, è arrivata oggi l'archiviazione. Il pm titolare dell'inchiesta, Maurizio Ascione, è destinato a un nuovo incarico alla Procura Europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: "Nessun sistema di interferenze"

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede l'archiviazione

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