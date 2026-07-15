La procura di Milano ha chiesto di archiviare il procedimento nei confronti di un ex designatore degli arbitri, coinvolto in un'inchiesta per frode sportiva. L’indagato è accusato di aver influenzato le designazioni di quattro partite di calcio, due delle quali in programma nel 2025 e altre due nel 2026, secondo le accuse, favorendo le preferenze di una squadra di calcio. La richiesta di archiviazione è stata presentata dopo l’indagine condotta sui presunti comportamenti illeciti relativi alla gestione delle assegnazioni arbitrali.

La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri dei campionati maschili di calcio di Serie A e B indagato in concorso per frode sportiva: Rocchi è accusato di avere indirizzato la designazione arbitrale di tre partite del 2025 e una del 2026 in modo tale da assecondare le preferenze dell’Inter. Il reato di frode sportiva punisce chi prova ad alterare il risultato di una competizione sportiva con atti illegali o fraudolenti: nel caso di Rocchi era stato ipotizzato che potesse avere agito in questo senso con altre persone. Al contempo è stato reso noto che martedì era stata indagata anche l’Inter, e poi la posizione della società era stata subito archiviata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La procura di Milano ha chiesto di archiviare l’indagine sul designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi

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INCHIESTA ARBITRI ARCHIVIATA! L'INTER E LO SMOKING BIANCO IMMACOLATO. MA C'È QUALCOSA DA DIRE

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