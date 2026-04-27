Caso Arbitri Dino Tommasi nuovo designatore ad interim fino a fine campionato dopo autosospensione di Gianluca Rocchi

Dopo l’auto-sospensione di Gianluca Rocchi, Dino Tommasi è stato nominato come designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B, incarico che ricoprirà fino alla fine del campionato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e Tommasi prenderà il posto di Rocchi durante questa fase. La nomina riguarda le funzioni di supervisione e coordinamento degli arbitri nelle due principali divisioni di calcio professionistico italiano.

Dino Tommasi è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino al termine di questo campionato. Questo è quanto appreso da ambienti dell'AIA. Cinquanta anni, di Bassano del Grappa, Tommasi prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per "conc.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore ad interim fino a fine campionato dopo autosospensione di Gianluca Rocchi Notizie correlate Leggi anche: Gianluca Rocchi, Dino Tommasi nominato designatore arbitrale ad interim Leggi anche: Caso Rocchi, Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Rocchi, Tommasi nuovo designatore: svolta nel mondo arbitrale; Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposte; Vuoto di potere tra gli arbitri Può arrivare il commissari­o anche per le designazio­ni; Arbitri, Ciampi favorito per il dopo-Rocchi: ipotesi traghettatore, ma l’outsider…. Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'InterA seguito delle indagini per concorso in frode sportiva, l'ex fischietto di Bassano del Grappa sarà il designatore per la Serie A e la Serie B fino alla fine delle attuali stagioni. Nessun coinvolgime ... corrieredellosport.it Arbitri, Dino Tommasi designatore ad interimIl calcio italiano torna nel caos per l'inchiesta arbitri. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva (per alcuni episodi della sta ... ilroma.net Cosa pensa del caso designazioni di arbitri graditi «Al di là dei club coinvolti, se fossero accertate sarebbero queste le cose veramente gravi. Ma faccio un passo indietro e posso dire che da anni mi lascia perplesso il fatto che per esempio il presidente feder x.com Le ultime sul caso arbitri https://www.ilromanista.eu/serie-a/170907/aia-sara-dino-tommasi-il-designatore-arbitrale-ad-interim-per-serie-a-e-b - facebook.com facebook