La Procura chiede l’archiviazione per truffa nei confronti del designatore arbitro di Serie A

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione del procedimento contro l’ex designatore di arbitri di Serie A e Serie B, indagato per presunta “complicità in frode sportiva”. La vicenda riguarda la nomina degli arbitri in diverse partite. La richiesta di archiviazione è stata presentata mercoledì.

2026-07-15 13:21:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! La Procura di Milano ha chiesto questo mercoledì l’archiviazione del caso contro Gianluca Rocchi, ex designatore di arbitri di Serie A e Serie B, indagato per presunto “complicità in frode sportiva” in relazione alla nomina degli arbitri di diverse partite. Dopo due anni di indagini, la Procura ha concluso che non si è trattato di partite truccate ed ha escluso l’ipotesi iniziale che le nomine degli arbitri potessero essere condizionate dal maggiore o minore gradimento dell’Inter, secondo i media italiani. La Procura, inoltre, ha chiesto anche l’archiviazione dell’inchiesta contro l’Inter, recentemente inserita nel procedimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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