Morte Patrizia Nettis | la procura chiede di nuovo l' archiviazione del caso

Notizia in breve

La procura di Brindisi ha richiesto nuovamente l’archiviazione del caso sulla morte di Patrizia Nettis, confermando che non ci sono responsabilità penali di terzi. Dopo nuovi approfondimenti, è stato modificato l’orario del decesso, ma la conclusione resta invariata. Non sono state trovate prove che colleghino altre persone all'evento. La richiesta di archiviazione è stata presentata senza ulteriori indagini.