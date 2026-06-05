Morte Patrizia Nettis | la procura chiede di nuovo l' archiviazione del caso
La procura di Brindisi ha richiesto nuovamente l’archiviazione del caso sulla morte di Patrizia Nettis, confermando che non ci sono responsabilità penali di terzi. Dopo nuovi approfondimenti, è stato modificato l’orario del decesso, ma la conclusione resta invariata. Non sono state trovate prove che colleghino altre persone all'evento. La richiesta di archiviazione è stata presentata senza ulteriori indagini.
FASANO - Dopo gli approfondimenti investigativi, cambia l'orario del decesso, ma non la sostanza: per la procura di Brindisi non ci sono responsabilità penali di terzi nella morte di Patrizia Nettis. Risale a qualche giorno fa, fine maggio 2026, la seconda richiesta di archiviazione. Dopo la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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