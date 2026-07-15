Dopo due anni di indagini, la Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione dell’inchiesta su un designatore arbitrale, accusato di frode sportiva. L’indagine riguardava presunte interferenze nella designazione degli arbitri, ma non sono state trovate prove sufficienti per proseguire. La richiesta di archiviazione segue le polemiche e le indagini condotte sul caso.

Dopo due anni di indagini e polemiche, la Procura di Milano ha chiesto al gip l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per frode sportiva, in relazione a presunte interferenze nella designazione degli arbitri. A renderlo noto è il procuratore di Milano, Marcello Viola, che ha precisato come sia stata chiesta l’archiviazione anche della posizione della FC Internazionale, iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa degli enti. Secondo quanto riferito dal procuratore, gli atti relativi agli episodi avvenuti nella sala VAR di Lissone sono stati trasmessi, per competenza territoriale, alla Procura di Monza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Caso Rocchi, la Procura di Milano chiude l’inchiesta: chiesta l’archiviazione per il designatore arbitrale

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