Preghiera della sera 1 maggio | un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la pace

Da lalucedimaria.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del primo maggio si conclude con una preghiera che invita a lasciare alle spalle le fatiche e le preoccupazioni accumulate durante il giorno. È un momento in cui si chiede conforto e pace, rivolgendosi a Dio con un gesto di affidamento. La preghiera rappresenta un'occasione per trovare un punto di raccoglimento e di serenità, cercando nell’abbraccio divino un rifugio.

Al termine del giorno siamo chiamati a deporre le fatiche e le preoccupazioni ai piedi del Signore: un momento prezioso in cui l’anima cerca rifugio nell’abbraccio di Dio. Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività, ma il tempo in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera di oggi, chiediamo il dono della pace vera, l’unica capace di guarire le ferite del giorno e restituirci a noi stessi. Invochiamo con fiducia la protezione della Santa Croce, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore sotto lo sguardo della Misericordia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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