Preghiera della sera 1 maggio | un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la pace

La sera del primo maggio si conclude con una preghiera che invita a lasciare alle spalle le fatiche e le preoccupazioni accumulate durante il giorno. È un momento in cui si chiede conforto e pace, rivolgendosi a Dio con un gesto di affidamento. La preghiera rappresenta un'occasione per trovare un punto di raccoglimento e di serenità, cercando nell’abbraccio divino un rifugio.

Al termine del giorno siamo chiamati a deporre le fatiche e le preoccupazioni ai piedi del Signore: un momento prezioso in cui l’anima cerca rifugio nell’abbraccio di Dio. Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività, ma il tempo in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera di oggi, chiediamo il dono della pace vera, l’unica capace di guarire le ferite del giorno e restituirci a noi stessi. Invochiamo con fiducia la protezione della Santa Croce, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore sotto lo sguardo della Misericordia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 1 maggio: un omaggio al cuore di Dio per ritrovare la pace A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Preghiera della sera, 24 Marzo 2026: per ritrovare la pace del cuore Preghiera della sera, 10 Aprile 2026: chiediamo con forza a Dio il dono della paceContro ogni tempesta, la luce del Risorto: affidiamo al Padre, con la preghiera della sera, le fatiche della giornata trascorsa e imploriamo il dono... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Di Tolve: in preghiera per i nuovi pastori della Chiesa di Roma; OGGI SI CELEBRA LA 63° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. QUESTA SERA LA VEGLIA CON IL CARD. LOJUDICE; Veglia di preghiera per le vocazioni: Aspirate alla santità, ovunque siate; Ogni impiego dell’energia atomica sia al servizio della pace. Preghiera della sera, 30 aprile: grazie Signore per i doni di questa giornataConcludi con un momento di gratitudine. Affida la tua casa e i tuoi cari alla protezione di Dio e riposa tra le braccia del suo amore. lalucedimaria.it Tele Dehon. . Nel video per le intenzioni di preghiera di maggio, Papa Leone XIV affronta il tema della "alimentazione per tutti" puntualizzando che molto cibo viene ancora sprecato. l'invito del Pontefice è ad abbandonare la “logica del consumo egoista” prefe - facebook.com facebook Nel video per le intenzioni di preghiera di maggio, #LeoneXIV riconosce “con dolore” che a fronte del problema della sottoalimentazione nel mondo, molto cibo viene ancora sprecato “sulle nostre tavole”. @popesprayer_it Leggi l’articolo x.com