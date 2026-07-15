di Luca Fiore La trattativa per il Dibu Martinez è sempre più complicata con la richiesta del club inglese che è troppo alta: il nome di Vicario resta vivo per la porta. La situazione riguardante il ruolo di estremo difensore in casa Juventus vive una fase di profonda evoluzione. Le recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’ Aston Villa e dal tecnico Emery hanno confermato in modo inequivocabile la posizione di fermezza del club inglese su Dibu Martinez. Nonostante il gradimento del giocatore e la disponibilità su base salariale, il mancato accordo con il club di appartenenza ha reso impraticabile questa pista, evitando facili ottimismi che spesso circondano le operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La pista Dibu Martinez resta complicata: la richiesta dell’Aston Villa è alta e prende quota il nome di Vicario

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Vicario delude al Tottenham e l’Inter cambia obiettivo: ora tra i pali piace Dibu Martinez dell’Aston VillaIl Tottenham ha deciso di non acquistare il portiere Vicario, che era stato individuato come obiettivo principale dall’Inter.

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| @Gazzetta_it: Emiliano #Martinez è pronto alla guerra con l’Aston Villa per andar via da Birmingham. Il Dibu ha grande voglia di #Juventus. Il club piemontese non molla la partita, ma sa che è una pista in salita. Per questo la pista #Vicario è stata ap x.com

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L'Aston Villa non molla, le alternative della Juventus a Dibu Martinez: Vicario primo nomeDamian Vidagany, Direttore dell'Area Professionale dell'Aston Villa, ha parlato in modo chiaro al portale 365Scores: Il futuro del Dibu è assicurato. tuttomercatoweb.com

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