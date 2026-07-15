La pista Dibu Martinez resta complicata | la richiesta dell’Aston Villa è alta e prende quota il nome di Vicario

Da juventusnews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La richiesta dell’Aston Villa per Dibu Martinez si aggira su cifre elevate, rendendo difficile la trattativa. Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento di Vicario come alternativa. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma l’alta richiesta del club inglese complica l’accordo per il portiere attualmente in discussione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fiore La trattativa per il Dibu Martinez è sempre più complicata con la richiesta del club inglese che è troppo alta: il nome di Vicario resta vivo per la porta. La situazione riguardante il ruolo di estremo difensore in casa Juventus vive una fase di profonda evoluzione. Le recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’ Aston Villa e dal tecnico Emery hanno confermato in modo inequivocabile la posizione di fermezza del club inglese su Dibu Martinez. Nonostante il gradimento del giocatore e la disponibilità su base salariale, il mancato accordo con il club di appartenenza ha reso impraticabile questa pista, evitando facili ottimismi che spesso circondano le operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

la pista dibu martinez resta complicata la richiesta dell8217aston villa 232 alta e prende quota il nome di vicario
© Juventusnews24.com - La pista Dibu Martinez resta complicata: la richiesta dell’Aston Villa è alta e prende quota il nome di Vicario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dibu Martinez per la Juventus? Svelata la richiesta dell’Aston Villa. Ecco le alternative

Vicario delude al Tottenham e l’Inter cambia obiettivo: ora tra i pali piace Dibu Martinez dell’Aston VillaIl Tottenham ha deciso di non acquistare il portiere Vicario, che era stato individuato come obiettivo principale dall’Inter.

Temi più discussi: Juve-Dibu, primi contatti con l'Aston Villa: la richiesta degli inglesi; Dibu Martinez, la Juve spera. Ma è pronto il piano… anti-incendio; Calciomercato Juve, l’Aston Villa prende tempo per Dibu Martinez: pronto il piano B; Dibu Martinez-Juve oltre le parole: l’Aston Villa frena, ma c’è ancora spazio.

dibu martinez la pista dibu martinezLa pista Dibu Martinez resta complicata: la richiesta dell’Aston Villa è alta e prende quota il nome di VicarioLa trattativa per il Dibu Martinez è sempre più complicata con la richiesta del club inglese che è troppo alta: il nome di Vicario resta vivo per la porta La situazione riguardante il ruolo di estremo ... msn.com

dibu martinez la pista dibu martinezL'Aston Villa non molla, le alternative della Juventus a Dibu Martinez: Vicario primo nomeDamian Vidagany, Direttore dell'Area Professionale dell'Aston Villa, ha parlato in modo chiaro al portale 365Scores: Il futuro del Dibu è assicurato. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web