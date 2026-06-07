Il Tottenham ha deciso di non acquistare il portiere Vicario, che era stato individuato come obiettivo principale dall’Inter. La società nerazzurra ha quindi cambiato strategia e ora valuta come possibile sostituto Dibu Martinez dell’Aston Villa. Vicario, che era stato seguito dal direttore sportivo dell’Inter, non è stato confermato nel progetto e l’Inter ha spostato l’interesse su altri candidati.

C’era un piano, e aveva un nome preciso: Guglielmo Vicario. Il portiere friulano era da anni nel mirino del ds dell’ Inter Piero Ausilio, che lo considerava l’erede naturale di Yann Sommer, il cui futuro lontano da Milano era già scritto sin dalla prima parte della stagione appena conclusa. Un percorso logico, quasi lineare. Poi il campo ha detto altro. Vicario al Tottenham: una stagione che ha cambiato i piani. Il rendimento di Vicario con il Tottenham nella Premier League 2025-2026 non è stato all’altezza delle attese. Complice anche la difficoltà complessiva degli Spurs nel campionato inglese, l’estremo difensore non ha convinto, e l’Inter ha avuto modo di rivalutare con calma un investimento che avrebbe superato i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Vicario delude al Tottenham e l’Inter cambia obiettivo: ora tra i pali piace Dibu Martinez dell’Aston Villa

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