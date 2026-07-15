La nuova Pinacoteca | Tutte le collezioni alla nuova sede all’Oir La vecchia chiuderà
Il Comune di Cesena spenderà circa 400 mila euro all’anno per mantenere la nuova Pinacoteca, che sarà ospitata nel palazzo Oir, con lavori in corso da due anni e prevista per il 2028. La vecchia sede della collezione sarà chiusa una volta completata la nuova struttura. L’assessore alla cultura ha annunciato i costi, senza specificare altri dettagli sui lavori o sui tempi di chiusura della vecchia sede.
Costerà un bel po’ al Comune di Cesena il mantenimento della futura Pinacoteca a palazzo Oir (lavori in corso da due anni, attesa per il 2028). Lo ha comunicato l’assessore alla cultura Camillo Acerbi: i costi annui saranno nell’ordine dei 400mila euro. Una stima preliminare, naturalmente, destinata a essere affinata con il piano economico-finanziario, che offre l’occasione per fare il punto sul nuovo istituto culturale e artistico destinato ad aprire nel 2028 e a diventare il principale polo espositivo cittadino. Assessore Acerbi, ha comunicato che la gestione della nuova Pinacoteca costerà circa 400mila euro all’anno. È una spesa sostenibile per il Comune? "La Pinacoteca aprirà indicativamente tra due anni, nel 2028, e oggi siamo ancora concentrati sul cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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