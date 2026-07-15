Il Comune di Cesena spenderà circa 400 mila euro all’anno per mantenere la nuova Pinacoteca, che sarà ospitata nel palazzo Oir, con lavori in corso da due anni e prevista per il 2028. La vecchia sede della collezione sarà chiusa una volta completata la nuova struttura. L’assessore alla cultura ha annunciato i costi, senza specificare altri dettagli sui lavori o sui tempi di chiusura della vecchia sede.

Costerà un bel po’ al Comune di Cesena il mantenimento della futura Pinacoteca a palazzo Oir (lavori in corso da due anni, attesa per il 2028). Lo ha comunicato l’assessore alla cultura Camillo Acerbi: i costi annui saranno nell’ordine dei 400mila euro. Una stima preliminare, naturalmente, destinata a essere affinata con il piano economico-finanziario, che offre l’occasione per fare il punto sul nuovo istituto culturale e artistico destinato ad aprire nel 2028 e a diventare il principale polo espositivo cittadino. Assessore Acerbi, ha comunicato che la gestione della nuova Pinacoteca costerà circa 400mila euro all’anno. È una spesa sostenibile per il Comune? "La Pinacoteca aprirà indicativamente tra due anni, nel 2028, e oggi siamo ancora concentrati sul cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova Pinacoteca: "Tutte le collezioni alla nuova sede all’Oir. La vecchia chiuderà"

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