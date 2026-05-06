Palazzo Oir svela i suoi segreti | dai lavori per la Pinacoteca riaffiorano i muri del Quattrocento

Continua il cantiere di ristrutturazione e restauro di Palazzo Oir, situato nel centro storico di Cesena e affacciato su piazza della Libertà. Durante i lavori, sono stati scoperti alcuni muri risalenti al Quattrocento, collegati alle fasi di ristrutturazione in corso. Le operazioni di intervento mirano a riqualificare l’edificio e a valorizzare le sue caratteristiche storiche. La ristrutturazione coinvolge vari aspetti, tra cui il recupero degli spazi e la rifunzionalizzazione dell’immobile.

Proseguono i lavori di ristrutturazione, restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Oir, nel cuore del centro storico di Cesena, affacciato su piazza della Libertà. L’edificio, destinato a diventare la nuova sede della Pinacoteca comunale, è al centro di uno degli interventi più rilevanti degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate La nuova Pinacoteca avanza, il punto sui lavori a Palazzo Oir: "Rafforzerà il tessuto economico e sociale del centro"“Con questo intervento – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – Cesena sta dando forma a uno spazio culturale moderno,... Pinacoteca a Palazzo Oir: "Pronta a primavera 2027""Restituire alla comunità uno storico complesso edificato nel Settecento sui resti dell’antico ospedale del Crocefisso, trasformandolo in un moderno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Palazzo Oir a Cesena, il sopralluogo: ecco come diventeràA palazzo Oir i lavori dovrebbero durare circa due anni, con le previsioni attuali che parlano della rimozione del cantiere nel gennaio del 2027. L’intervento è in ogni caso complesso perché prevede – ... ilrestodelcarlino.it Il ’Roverella’ avanza. Parte anche palazzo OirProseguono i lavori per il complesso architettonico Roverella in centro storico. L’intervento, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese per un importo di oltre 11 milioni e 249mila euro, si ... ilrestodelcarlino.it