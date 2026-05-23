Livia Tellus ecco la nuova sede | Palazzo Morattini deve essere la casa di tutte le istituzioni
È stata inaugurata la nuova sede di Livia Tellus Romagna Holding Spa, situata nel settecentesco Palazzo Morattini in via Piero Maroncelli a Forlì. La cerimonia ha segnato il trasferimento delle attività amministrative in questo edificio storico. Il palazzo è stato scelto come sede centrale dell’azienda, che ha dichiarato che l’obiettivo è farne la casa di tutte le istituzioni coinvolte.
Si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede amministrativa di Livia Tellus Romagna Holding Spa nel settecentesco Palazzo Morattini di via Piero Maroncelli, 60 a Forlì. Una giornata che segna un punto di passaggio strategico nel processo di crescita e consolidamento nel tessuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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