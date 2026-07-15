La municipalizzata sindacati al tavolo con l?assessore | Amiu lo spiragliocontro la crisi
Lunedì si terrà un incontro tra i rappresentanti di Kyma Ambiente, i sindacati e l’assessore, con un’attenzione particolare alla crisi aziendale. È stata comunicata una data cruciale per il contratto di servizio, fissata per giovedì 23 alle 10. La riunione si svolge a Palazzo di Città, dopo un confronto teso che ha coinvolto la municipalizzata e le parti sociali.
Incontro ad alta tensione a Palazzo di Città su Kyma Ambiente, ma finalmente c’è una data chiave per il contratto di servizio: giovedì 23, alle ore 10, le carte verranno scoperte. Il vertice ha visto di fronte l’assessore alle partecipate Gianni Cataldino e le sigle FP Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl, Fiadel e Siuls. L'incontro arriva dopo lo strappo del giorno prima, quando i sindacati avevano disertato la convocazione della presidente del collegio sindacale Daniela Borraccino, che gestisce la transizione dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. Una convocazione intempestiva. Sullo sfondo si proietta la drammatica crisi d'impresa certificata da un passivo noto di 43 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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