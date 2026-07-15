La municipalizzata sindacati al tavolo con l?assessore | Amiu lo spiragliocontro la crisi

Notizia in breve

Lunedì si terrà un incontro tra i rappresentanti di Kyma Ambiente, i sindacati e l’assessore, con un’attenzione particolare alla crisi aziendale. È stata comunicata una data cruciale per il contratto di servizio, fissata per giovedì 23 alle 10. La riunione si svolge a Palazzo di Città, dopo un confronto teso che ha coinvolto la municipalizzata e le parti sociali.