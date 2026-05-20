Crisi CallMat | sindacati contro il rinvio del tavolo a Roma

La crisi di CallMat ha portato i sindacati a protestare contro il rinvio del tavolo negoziale previsto a Roma. Il Ministero ha scelto di posticipare l'incontro senza indicare una nuova data. Nel frattempo, il calo dei volumi di Tim ha alimentato preoccupazioni sul futuro occupazionale dei dipendenti coinvolti. La discussione riguarda soprattutto le ripercussioni di questa riduzione di attività sulla continuità lavorativa e sulle prospettive di stabilità per i lavoratori.

? Punti chiave Perché il Ministero ha deciso di rimandare il tavolo negoziale?. Come influirà il calo dei volumi Tim sul futuro dei lavoratori?. Chi sono i soggetti che hanno chiesto l'intervento del Prefetto?. Quali conseguenze avranno le procedure di mobilità sulle famiglie di Matera?.? In Breve Sindacati SLC Cgil, Fistel Cisl, Uil FplUilcom e Ugl TLC contestano il rinvio.. Procedure di mobilità avviate per calo volumi d'affari registrato da Tim.. Sindacati sollecitano confronto immediato con il Prefetto di Matera.. Nuovo tavolo negoziale fissato dal Mimit per il 10 giugno a Roma.. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato un nuovo incontro per il 10 giugno a Roma, rimandando di fatto la risoluzione della crisi CallMat che coinvolge centinaia di nuclei familiari di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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