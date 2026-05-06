Denso l' assessore Magnacca | Riconvocherò tavolo d' intesa con azienda e sindacati

L'assessore ha annunciato di essere disponibile a riconvocare in qualsiasi momento il tavolo istituzionale riguardante Denso a San Salvo. La decisione è stata presa in accordo con l'azienda e i sindacati, senza indicare una data precisa per la ripresa delle consultazioni. La volontà di convocare nuovamente l'incontro è stata comunicata in seguito a una discussione tra le parti.

“Mi sono resa disponibile a riconvocare in qualsiasi momento il tavolo istituzionale per Denso di San Salvo per una decisione che ho condiviso con l’azienda e i sindacati”. Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca a conclusione dell’incontro tenutosi nella giornata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'assessore Magnacca sulla Pierburg: "C'è un nuovo acquirente nelle trattative“C’è un terzo acquirente che si è inserito nelle trattative di cessione dell’asset in Italia della Pierburg, attraverso un fondo di investimento... Leggi anche: L'assessore Magnacca: "Abruzzo in ripresa sul lavoro, disoccupazione sotto controllo" Aggiornamenti e dibattiti Violenza di genere, l'assessore Tiziana Magnacca: «Puntiamo sul lavoro per invertire la rotta»A monte della violenza contro le donne ci sono dinamiche profonde radicate nella società. E una delle più decisive è la dipendenza economica dal partner. «Basta retorica: i dati ci mostrano che in ... ilmessaggero.it Magnacca, l'Abruzzo non vuole perdere i suoi giovani talentiL'Abruzzo non vuole perdere i suoi talenti, ma diventare un luogo dove le competenze si coltivano e si valorizzano. Alla prima edizione degli Stati generali dell'economie dei territori in programma ... ansa.it