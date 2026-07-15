Dal 16 al 19 luglio, la Milanesiana si svolge a Bormio, con eventi in luoghi come il Cinema Teatro Plinius, il Museo Civico e la Piazza del Kuerc. Tra i partecipanti dell'edizione 2026 ci sono attori e artisti noti. La manifestazione si concentra su arte, cinema e cultura, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama italiano.

Arte, cinema e cultura nel cuore delle Alpi: dal 16 al 19 luglio La Milanesiana arriva a Bormio. I protagonisti dell'edizione 2026 saranno Cristiana Capotondi, Paolo Rossi, Anna Valle e Giancarlo Giannini, in luoghi simbolo della città come il Cinema Teatro Plinius, il Museo Civico e la storica Piazza del Kuerc di Bormio. La manifestazione. Da oltre vent’anni, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi porta letteratura, musica, cinema, arte, scienza e filosofia in più di venti città italiane e internazionali. La Milanesiana, il cui nome nasce dalla città in cui il festival fu fondato, Milano, e dalla sua radice identitaria è un evento che nasce in città ma non ci resta, al contrario porta energia culturale negli straordinari territori circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Milanesiana torna a Bormio: appuntamenti dal 16 al 19 luglio. Ecco il programma

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