Dal 16 al 19 luglio si svolge il 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23, una gara di ciclismo dedicata ai giovani atleti. La competizione prevede quattro tappe con salite impegnative e percorsi molto difficili, ideati per mettere alla prova le capacità dei partecipanti. La corsa si svolge nella regione alpina e rappresenta un banco di prova importante per i ciclisti emergenti. La gara si inserisce nel calendario internazionale della categoria Under 23.

Dal 16 al 19 luglio prende il via il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc, vetrina per la categoria Under 23. La competizione propone 4 tappe massacranti e salite estreme per formare i campioni di domain. Tutto pronto per il Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc.Il percorso complessivo misura 414 chilometri, ma la vera difficoltà risiede nel dislivello positivo di 10.816 metri. In gara 24 squadre. Le ultime due edizioni hanno registrato il netto dominio di Jarno Widar, il quale dedicò i suoi successi proprio all’amico scomparso Privitera. L’evento inizia il 16 luglio con una cronoscalata francese da Passy a Plaine-Joux. I corridori copriranno 10,5 chilometri e 700 metri di dislivello, ripercorrendo il settore del Tour 2023 dove Vingegaard dominò su Pogacar e Van Aert. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ciclismo, 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23: il programma dal 16 al 19 luglio

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