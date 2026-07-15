La lunga rincorsa di Pavard | restare all' Inter converrebbe a tutti Deciderà il gruppo
Benjamin Pavard è al centro di una trattativa tra l’Inter e il suo attuale club, con l’obiettivo di trovare un accordo per il trasferimento. La società nerazzurra valuta la possibilità di ingaggiarlo come difensore, considerando la necessità di rinforzi nel reparto. La decisione finale spetta al gruppo dirigenziale, che dovrà decidere se procedere con l’affare o meno. La trattativa è ancora in corso, senza comunicati ufficiali o dettagli conclusivi.
Alzi la mano chi, tra i tifosi dell'Inter, non ha pensato: "Viste la necessità di dover acquistare due difensori, perché non occupare una casella tenendo Benjamin Pavard?". La risposta è allo stesso tempo facile e difficile. Facile perché dopo l'addio traumatico della scorsa estate, legato a screzi con lo spogliatoio nati sul finale della stagione 202425, tutto porta a pensare che i piani nerazzurri per il francese non siano invariati: si attendono offerte per cederlo a titolo definitivo. Difficile perché Benji l'interista, invece, vorrebbe provare a giocarsi nuovamente le sue chance a Milano, ha già lanciato qualche messaggio pubblico (e social, grazie alla moglie) e si è presentato tirato a lucido al ritiro proprio con questo obiettivo in testa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Pavard può restare all’Inter: il difensore francese convince al radunoIl difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, ha mostrato un atteggiamento convincente durante il raduno dell’Inter.
Inter, Pavard può restare: operazione Chalobah in stand-byL’Inter sta valutando di mantenere Pavard in rosa, mentre l’operazione per portare Chalobah in nerazzurro è temporaneamente sospesa.