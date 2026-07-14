Inter Pavard può restare | operazione Chalobah in stand-by

L’Inter sta valutando di mantenere Pavard in rosa, mentre l’operazione per portare Chalobah in nerazzurro è temporaneamente sospesa. La squadra cerca nuovi difensori dopo aver perso Acerbi, De Vrij e Darmian. La dirigenza ha mostrato interesse per Chalobah nelle scorse settimane, ma al momento l’affare non è in fase attiva.

L’ Inter è alla ricerca di nuovi difensori in questo calciomercato estivo, dopo gli addii di fine ciclo di Acerbi, De Vrij e Darmian. Nelle ultime settimane, la dirigenza nerazzurra si era parecchio soffermata su Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea era già stato seguito l’anno scorso, senza però avviare una trattativa concreta. Quest’estate, invece, Marotta e Ausilio sono in contatto intensamente col club londinese. I Blues, tuttavia, chiedono 35 milioni, prezzo ritenuto troppo oneroso per il club milanese. Dunque la pista per il giocatore inglese si è momentaneamente raffreddata. Nelle ultime ore, emergono novità da Appiano Gentile, dove nella giornata di lunedì 13 luglio è iniziato il ritiro dell’ Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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