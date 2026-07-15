La lotta dei disoccupati organizzati di Napoli | Comune e governo hanno in ostaggio le vite di 1.200 persone

Da settimane i disoccupati organizzati di Napoli stanno manifestando e occupando spazi pubblici, chiedendo un tirocinio finalizzato all’occupazione. Il progetto era stato annunciato come un'opportunità per circa 1.200 persone, ma il Ministero ha bloccato l'iniziativa a causa di errori burocratici. Nessuna procedura è stata avviata e le attività sono state sospese, lasciando i partecipanti senza la possibilità di usufruire del programma. Le proteste continuano per chiedere la ripresa del progetto.

Da settimane protestano a Napoli con manifestazioni e occupazioni, per loro doveva avviarsi un tirocinio finalizzato al lavoro, ma dal Ministero è arrivato lo stop per errori burocratici. Sono giovani e donne, ex raider, ex lavoratrici della ristorazione e del turismo, costretti al lavoro nero che speravano di emanciparsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA PROTESTA DEI DISOCCUPATI A NAPOLI, CORTEO E TRAFFICO IN TILT

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