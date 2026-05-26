Muso a muso con il futuro | a Napoli i laboratori di zooarteterapia in carcere La docente | La relazione fa bene a cani e persone

Notizia in breve

Nel dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli si svolgono due giorni di convegno dedicati ai laboratori di zooarteterapia in carcere, il 28 e 29 maggio. L’evento si intitola “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere”. Durante l’iniziativa, si è parlato delle relazioni tra cani e persone e dei benefici che queste attività portano sia ai detenuti che agli animali coinvolti.