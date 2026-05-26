Muso a muso con il futuro | a Napoli i laboratori di zooarteterapia in carcere La docente | La relazione fa bene a cani e persone

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli si svolgono due giorni di convegno dedicati ai laboratori di zooarteterapia in carcere, il 28 e 29 maggio. L’evento si intitola “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere”. Durante l’iniziativa, si è parlato delle relazioni tra cani e persone e dei benefici che queste attività portano sia ai detenuti che agli animali coinvolti.

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Nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli due giorni di convegno il 28 e il 29 maggio per l'evento “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere". Un protocollo di ricerca promosso dall'Area di Coordinamento per la Sanità Penitenziaria dell'ASL Caserta e dal Laboratorio Territoriale Regionale "Eleonora Amato" della Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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