Muso a muso con il futuro | a Napoli i laboratori di zooarteterapia in carcere La docente | La relazione fa bene a cani e persone
Nel dipartimento di Medicina Veterinaria di Napoli si svolgono due giorni di convegno dedicati ai laboratori di zooarteterapia in carcere, il 28 e 29 maggio. L’evento si intitola “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere”. Durante l’iniziativa, si è parlato delle relazioni tra cani e persone e dei benefici che queste attività portano sia ai detenuti che agli animali coinvolti.
Nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli due giorni di convegno il 28 e il 29 maggio per l'evento “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere". Un protocollo di ricerca promosso dall'Area di Coordinamento per la Sanità Penitenziaria dell'ASL Caserta e dal Laboratorio Territoriale Regionale "Eleonora Amato" della Regione Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Pio, Aleksandar, Palestra...il trio 2005 (altro che Lescano). Almeno in Italia tre 2005 nazionali A non li avrebbe nessuno, le basi per il futuro con un bell'occhio sul presente. Non fate cazzate cazo @Inter x.com
Un racconto a due voci, una penna e un muso soddisfatto, sereno: è il muso di Theo, il cane Setter inglese di Palermo che oggi sarà il protagonista di una storia composta da incontri fortuiti, dolore, ma anche da tanta collaborazione e amore incondizionato. Th facebook
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