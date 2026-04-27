La FIA ammette che in F1 si è esagerato con l'elettrico Tombazis | Mai più ostaggio dei costruttori
Dopo sole tre gare della stagione di Formula 1 2026, la FIA ha riconosciuto che si è esagerato con la spinta verso l'elettrico. Nikolas Tombazis ha dichiarato che la Federazione potrebbe rivedere le regole per evitare di essere troppo dipendente dai costruttori. La FIA sta ora valutando possibili modifiche alle norme, aprendo un dibattito sulla distribuzione tra motori termici ed elettrici.
La FIA interviene sulle regole della Formula 1 2026 dopo appena tre gare e Nikolas Tombazis ammette che la spinta verso il 50-50 tra termico ed elettrico potrebbe essere stata eccessiva. Il futuro dei motori F1 è già in discussione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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