Durante la prima sessione di allenamento della stagione, il tecnico ha occupato il centro del campo, riprendendo il ruolo da calciatore. Si è mostrato molto coinvolto, cercando attivamente la palla e intervenendo sui rinvii del portiere. Questa presenza fisica e il contatto diretto con i giocatori evidenziano il suo desiderio di essere al centro delle attività, differenziandosi da altri allenatori.

Amorim vuole stare al centro del Milan ed è quasi un bisogno fisico. Durante la prima esercitazione della stagione, lunedì pomeriggio, stava in mezzo al campo, la sua vecchia posizione da calciatore, e istintivamente cercava la palla, la rubava a Gila, quasi andava a saltare sui rinvii del portiere. In un video, lo si vede partecipare a un torello dei giocatori con entusiasmo fuori scala. Un po' è scherzo, un po' voglia di partecipare. Vedendolo da vicino, si ha l'impressione di un uomo alla ricerca della gioia di allenare, di quel fuoco dentro di sé che il Manchester United - altro che diavoli - ormai spegne a tanti. E poi, è impossibile non notare come Amorim in alcune situazioni sia l'opposto di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La lingua, il rapporto coi giocatori, lo staff, i metodi: Amorim visto da vicino è molto lontano da Allegri

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