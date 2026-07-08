Il futuro di Noa Lang al Napoli è ancora incerto, con voci contrastanti sulla sua eventuale permanenza. L’esterno olandese, rientrato dal prestito al Galatasaray, è al centro di discussioni tra rilancio e cessione. La società deve decidere se mantenere il giocatore o trovare una nuova sistemazione. Nel frattempo, la Fiorentina lo valuta come possibile partner nel tridente con Kean, mentre la squadra di Allegri preferisce analizzarlo da vicino in ritiro.

Il futuro di Noa Lang al Napoli è un rebus con due voci di stampa che si incastrano. L’esterno olandese è rientrato alla base dopo il prestito al Galatasaray — scelto a gennaio per lo scarso feeling con l’allora tecnico Antonio Conte — e ora il club deve decidere se rilanciarlo o cederlo. Un giocatore pagato circa 25 milioni un anno fa, oggi valutato attorno ai 22: un investimento che non può svalutarsi in fretta. La decisione di Allegri: lo valuta in ritiro (Gazzetta). Secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha per ora messo in stand-by la situazione: il tecnico livornese, con il suo staff, ha deciso di portare Lang in ritiro a Dimaro e poi a Castel di Sangro per osservarlo da vicino e capire se possa essere una pedina importante per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lang al bivio: la Fiorentina lo sogna per il tridente con Kean, ma Allegri se lo vuole studiare da vicino in ritiro

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