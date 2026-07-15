La Libia non è un porto sicuro | il Tribunale di Ortona dichiara illegittimo il fermo della nave di soccorso Humanity 1

Il Tribunale di Ortona ha deciso che il fermo della nave di soccorso Humanity 1, avvenuto nel dicembre 2025, era illegittimo. La sentenza conferma che la Libia non può essere considerata un porto sicuro per le persone recuperate in mare, in linea con decisioni giudiziarie precedenti.

Nelle scorse ore il Tribunale di Ortona ha stabilito che il fermo della nave di soccorso Humanity 1, avvenuto nel dicembre 2025, era illegittimo. Il giudice ha ribadito la posizione giuridica, già stabilita da precedenti sentenze dei tribunali italiani, secondo cui la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per le persone soccorse in mare. (SOS HUMANITY FOTO) – Notizie.com La nave fa parte della flotta della ong Sos Humanity, che a sua volta rientra nell’alleanza Justice Fleet attiva nelle acque del mar Mediterraneo. Nei giorni scorsi un’altra nave dell’alleanza, la Trotamar III, è stata fermata in Italia. Stando a quanto diffuso... 🔗 Leggi su Notizie.com

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