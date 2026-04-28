Il tribunale di Massa ha annullato il fermo amministrativo della nave della ONG Open Arms, che era stata sottoposta a questa misura. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dall'organizzazione, che ha così ottenuto il dissequestro della propria imbarcazione. La vicenda riguarda le recenti contestazioni alle attività della ONG nel Mediterraneo e le conseguenti azioni di controllo delle autorità italiane.

La ong Open Arms ha vinto il ricorso contro il fermo amministrativo della propria nave omonima relativo alla missione 106 nel Mediterraneo centrale Il Tribunale di Massa ha annullato il provvedimento, riconoscendo la piena legittimità dell’operato dell’Ong e riaffermando un principio fondamentale: il soccorso in mare non può essere sanzionato. La sentenza è stata resa nota dalla stessa ong con un comunicato. I fatti risalgono al settembre 2023. Durante la missione 106, Open Arms ha effettuato diverse operazioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo centrale, portando in salvo complessivamente 178 persone che si trovavano in pericolo. Le operazioni si sono svolte in un contesto complesso e in rapido evolversi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, tribunale di Massa annulla il fermo della Open Arms

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