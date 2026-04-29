Dopo quattro giorni di navigazione la nave Life Support di Emergency è in arrivo al porto di Ortona con 68 migranti salvati

Dopo quattro giorni di navigazione, la nave di ricerca e supporto Life Support di Emergency si sta avvicinando al porto di Ortona con a bordo 68 migranti salvati. L’arrivo è previsto per domani, giovedì 30 aprile, alle 8 del mattino. La nave ha condotto operazioni di salvataggio nel corso dell’ultima settimana, portando a termine il trasferimento dei migranti in mare.

Atteso per domani (giovedì 30 aprile), alle 8, l'arrivo della nave di ricerca e supporto Life Support di Emergency al porto di Ortona. A bordo ci sono 68 persone soccorse domenica (26 aprile), in due distinti interventi nelle acque internazionali della zona Sar libica.I due mezzi in difficoltà.🔗 Leggi su Chietitoday.it A Napoli sbarcano 113 migranti dalla nave Life Support di Emergency Notizie correlate Leggi anche: Migranti, nuova nave in arrivo a Ortona: giovedì lo sbarco della Life Support con 68 persone a bordo Leggi anche: La nave Life Support di Emergency attesa a Bari: tratti in salvo 14 migranti Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Life Support salva 68 persone in un giorno. Soccorrere i migranti nel Mediterraneo non è mai stato così difficile; Sempre più motovedette libiche, così i soccorsi dei migranti sono ostacolati; Ortona, attesa la nave Life Support di Emergency: a bordo 68 naufraghi; Apologia al patrocinio al servizio della propaganda. UN ALTRO SBARCO DI MIGRANTI AD ORTONA GIOVEDI 30 APRILE. La Life Support di EMERGENCY ha condotto due distinte operazioni di soccorso in acque internazionali della zona SAR libica. Nel primo intervento sono state soccorse 38 persone a bord - facebook.com facebook