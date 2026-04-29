Dopo quattro giorni di navigazione la nave Life Support di Emergency è in arrivo al porto di Ortona con 68 migranti salvati

Da chietitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro giorni di navigazione, la nave di ricerca e supporto Life Support di Emergency si sta avvicinando al porto di Ortona con a bordo 68 migranti salvati. L’arrivo è previsto per domani, giovedì 30 aprile, alle 8 del mattino. La nave ha condotto operazioni di salvataggio nel corso dell’ultima settimana, portando a termine il trasferimento dei migranti in mare.

Atteso per domani (giovedì 30 aprile), alle 8, l'arrivo della nave di ricerca e supporto Life Support di Emergency al porto di Ortona. A bordo ci sono 68 persone soccorse domenica (26 aprile), in due distinti interventi nelle acque internazionali della zona Sar libica.I due mezzi in difficoltà.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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