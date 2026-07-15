La letteratura è politica con Richard Ford

Richard Ford, scrittore americano di 82 anni, ha affermato che la letteratura è politica. Durante un'intervista ha parlato di come si diventa uno scrittore di successo, di temi politici e di Donald Trump. Ford, tra i più rappresentativi della sua generazione, ha condiviso le sue opinioni sui legami tra scrittura e impegno civile. La conversazione si è concentrata anche sul ruolo della letteratura nel contesto politico attuale.

Richard Ford è uno dei grandi scrittori americani. A 82 anni, è uno degli ultimi della sua generazione. Con lui parliamo di come si diventa un bravo scrittore, di politica, e di Donald Trump. Nel nostro tempo di Ernest HemingwayAssalonne, Assalonne! di William FaulknerThe Concept of Character in Fiction di William Gass Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono? Il mondo sta andando verso un "punto zero": come sopravvivere? Una puntata straripante e un po' scorretta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Why Politicians Hate Books Richard Ford in Milan Explains

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