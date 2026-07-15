La Lega ha criticato la giunta, affermando che non ci sono fondi sufficienti per gestire la Pinacoteca Oir. L’accusa si basa sulle dichiarazioni dell’assessore Camillo Acerbi, che ha parlato delle difficoltà nel mantenere l’istituzione. La polemica si inquadra in una lunga disputa tra il partito e l’amministrazione pubblica sulla gestione culturale.

"Le dichiarazioni dell’assessore Camillo Acerbi sulla futura gestione della Pinacoteca Oir rappresentano la conferma di quanto la Lega sostiene da anni". Lo affermano il capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Cesena, Enrico Sirotti Gaudenzi, e la responsabile Enti Locali della Lega Romagna, Antonella Celletti, commentando l’annuncio della chiusura della Pinacoteca di San Biagio e dell’apertura della nuova sede Oir, inizialmente limitata a tre pomeriggi alla settimana. "Dopo un investimento di quasi otto milioni di euro – dichiarano – ci troviamo davanti a un museo che partirà con un’apertura ridotta e con un “deposito visitabile” come elemento qualificante dell’offerta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Lega accusa la giunta: "Non ha soldi per gestirla"

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