Annullato all’ultimo il concerto di Bobby Solo per troppi chironomidi | Ma ha già preso i soldi La rabbia sui social e l’accusa sull’evento in Umbria

Il concerto di Bobby Solo in Umbria, previsto per il 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, è stato annullato all’ultimo minuto a causa di un’invasione di chironomidi. L’artista aveva già ricevuto il pagamento, ma l’evento è stato cancellato. Sui social si sono sollevate proteste e critiche riguardo alla gestione dell’organizzazione dell’evento, che non ha fornito spiegazioni ufficiali.

Tutta colpa dei chironomidi se il concerto di Bobby Solo in Umbria è saltato all’ultimo momento. L’evento era previsto per sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, nel Perugino. Ora però il caso potrebbe finire davanti a un giudice, visto che sarebbe stato il cantante a rifiutarsi di salire sul palco, nonostante avesse già intascato il cachet. Lo spettacolo faceva parte del cartellone della quarta edizione del Festival dei Tramonti, e secondo l’organizzazione è stato proprio l’artista 81enne a decidere di non esibirsi senza avvisare nessuno, lasciando la location nel pomeriggio. Cosa è successo prima della fuga di Bobby Solo. 🔗 Leggi su Open.online

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