Un esponente dell’opposizione ha criticato la giunta comunale di Altopascio, affermando che i lavori pubblici non sono stati completati. Ha paragonato le azioni dell’amministrazione a un’orchestra che suona mentre il transatlantico affonda, sottolineando che si susseguono solo foto e annunci senza risolvere i problemi principali. La critica si rivolge alla mancanza di interventi concreti per affrontare le questioni ancora irrisolte nel territorio.

"Come l’orchestra del Titanic che continuava a suonare mentre il transatlantico affondava, così gli amministratori comunali di Altopascio continuano nella solita stucchevole sequenza di foto e annunci sul nulla, mentre alle porte ci sono grossi problemi". A dirlo Maurizio Marchetti che si riferisce ai lavori non finiti. "Gli amministratori altopascesi - aggiunge l’ex sindaco, - continuano a fare queste operazioni di immagine mentre incombe una data spartiacque per i bilanci dei Comuni, alle prese con i progetti finanziati dai fondi europei del PNRR e che hanno un regolamento rigido, con sanzioni economiche pesanti per chi non le osserva accuratamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Lavori non finiti’. Marchetti accusa la giunta

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