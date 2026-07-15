La Lazio prende di mira l’attaccante del Fluminense John Kennedy mentre continua la ricerca di un nuovo attaccante
La Lazio sta seguendo l’attaccante del Fluminense John Kennedy, mentre prosegue la ricerca di un nuovo giocatore in attacco. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale trasferimento. La società biancoceleste valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le voci di mercato si susseguono senza conferme ufficiali o annunci formali.
2026-07-15 17:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Lazio continua la ricerca di un nuovo attaccante e ha individuato in John Kennedy un possibile obiettivo. Il 24enne attaccante brasiliano è attualmente in forza al Fluminense ed è emerso come una delle opzioni al vaglio dei biancocelesti. John Kennedy un’opzione per l’attacco della Lazio Sembra che ci siano stati i primi contatti esplorativi tra la Lazio e i rappresentanti del giocatore per valutare se ci siano margini per un’eventuale trattativa. Le trattative non sono ancora in fase avanzata, ma il profilo di Kennedy è ammirato dalla gerarchia del club ed è tra i nomi presi in considerazione mentre Gennaro Gattuso cerca di rafforzare le sue opzioni offensive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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