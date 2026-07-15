La Lazio sta seguendo l’attaccante del Fluminense John Kennedy, mentre prosegue la ricerca di un nuovo giocatore in attacco. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale trasferimento. La società biancoceleste valuta diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le voci di mercato si susseguono senza conferme ufficiali o annunci formali.

2026-07-15 17:22:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La Lazio continua la ricerca di un nuovo attaccante e ha individuato in John Kennedy un possibile obiettivo. Il 24enne attaccante brasiliano è attualmente in forza al Fluminense ed è emerso come una delle opzioni al vaglio dei biancocelesti. John Kennedy un’opzione per l’attacco della Lazio Sembra che ci siano stati i primi contatti esplorativi tra la Lazio e i rappresentanti del giocatore per valutare se ci siano margini per un’eventuale trattativa. Le trattative non sono ancora in fase avanzata, ma il profilo di Kennedy è ammirato dalla gerarchia del club ed è tra i nomi presi in considerazione mentre Gennaro Gattuso cerca di rafforzare le sue opzioni offensive. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Lazio prende di mira l’attaccante del Fluminense John Kennedy mentre continua la ricerca di un nuovo attaccante

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