La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante | anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci

La Fiorentina sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco e tra i candidati spunta anche il nome di Lorenzo Lucca. L’agente del giocatore ha recentemente smentito notizie di trattative in corso, chiarendo che non ci sono accordi e che il calciatore rimane concentrato sulla sua squadra attuale. Il mercato si muove e la società toscana sta monitorando varie opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

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