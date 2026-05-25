Calendario Serie A e Coppa Italia | date ufficiali soste Nazionali e tabellone completo per la stagione 2026 27

Le date ufficiali del calendario della Serie A e della Coppa Italia per la stagione 202627 sono state rese note. Sono stati pubblicati anche il tabellone completo e le soste per le nazionali.

Calendario Serie A e Coppa Italia: sono state ufficializzate le date. Ecco il tabellone completo per la stagione 202627. La Lega Serie A ha diramato ufficialmente le direttive e il calendario completo per la stagione 20262027. Il percorso che attende le formazioni italiane nel prossimo torneo è stato tracciato con precisione, delineando una programmazione che punta a garantire un ritmo regolare per le squadre e a ottimizzare la gestione delle energie fisiche. Il massimo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026, segnando l’inizio di una lunga ed entusiasmante cavalcata che si concluderà per l’assegnazione del titolo domenica 30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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