Calendario Serie A e Coppa Italia 2026 27 | ecco le date ufficiali

È stato pubblicato il calendario ufficiale della Serie A e della Coppa Italia per la stagione 202627. Sono state comunicate le date delle partite e i turni infrasettimanali. I dettagli riguardano l’intera programmazione delle competizioni, con le date di inizio e fine e le tappe dei vari turni. Le date sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale.

di Luca Fiore Calendario Serie A e Coppa Italia 202526, dalla data ai ai turni infrasettimanali: tutti i dettagli. La Lega Serie A ha diramato ufficialmente le direttive e il calendario per la stagione agonistica 20262027, delineando il percorso che attende le formazioni italiane nel prossimo torneo. Il massimo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026, segnando l’inizio di una lunga cavalcata che si concluderà domenica 30 maggio 2027. La programmazione stilata dai vertici calcistici punta a garantire un ritmo regolare per le squadre, limitando le sfide infrasettimanali a soli 2 appuntamenti, fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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