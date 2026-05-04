Recentemente sono stati segnalati casi in cui droni e robot sono riusciti a conquistare posizioni militari senza l’uso diretto delle armi da fuoco. In alcuni episodi, questi dispositivi hanno provocato la resa di soldati russi, senza che ci fossero scontri armati. Sono state adottate nuove tattiche che consentono di colpire obiettivi o di intimidire senza azioni violente, modificando così le modalità di combattimento tradizionali.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i robot a far arrendere due soldati russi?. Quali nuove tattiche permettono di colpire senza sparare un colpo?. Perché l'Ucraina sta sostituendo i soldati con il metallo?. Dove si sposta il rischio per i militari in questa guerra?.? In Breve Zinkevych della Terza brigata d'assalto conferma la resa di due russi via robot.. La 412a brigata Nemesis ha abbattuto un drone Shahed da una base acquatica autonoma.. Zelensky stima l'80 per cento di successo per gli attacchi con sistemi senza conducente.. La carenza di personale spinge Kyiv a preferire il metallo alla vita umana.. Il 13 aprile Zelensky ha annunciato che piattaforme senza equipaggio e droni hanno conquistato una posizione nemica in Ucraina, segnando un primato per il conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina: droni e robot conquistano posizioni senza sparare un colpo

L'Ucraina sorprende tutti: il trucco geniale contro i droni russi

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