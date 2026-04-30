La villa del sindaco di Dnipro sul Lago di Como | perché il legame con i fondi per la guerra è infondato

Recentemente sui social sono stati condivisi screenshot di un articolo che riguarda il sindaco di Dnipro, Boris Filatov, e l’acquisto di una villa del valore di circa 4 milioni di euro a Cernobbio, sul Lago di Como. L’articolo collega questa proprietà ai fondi destinati alla guerra, ma queste affermazioni sono state smentite. Non sono stati forniti dettagli ufficiali che confermino un collegamento tra i fondi e l’acquisto immobiliare.

Circolano sui social diversi screenshot di un articolo riguardo il sindaco di Dnipro, Boris Filatov, e l’acquisto di una villa da 4 milioni di euro a Cernobbio, sul Lago di Como. La diffusione della notizia viene interpretata come un utilizzo improprio dei fondi destinati all’Ucraina per la difesa contro l’invasione russa. In realtà, l’ acquisto dell’immobile non ha nulla a che vedere con l’attuale conflitto. Per chi ha fretta. La villa a Cernobbio esiste, ma l’acquisto è avvenuto nel dicembre 2018, ben prima che l’Italia o l’Occidente stanziassero fondi per l’attuale conflitto a favore di Kiev.. I documenti catastali (visura) confermano che l’immobile è intestato a Kateryna Filatova, figlia del sindaco di Dnipro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: A Villa del Grumello la seconda domenica creativa con la passeggiata botanica sul lago di Como La storica villa con darsena privata in vendita sul Lago di ComoAffacciata lungo uno dei viali storici più iconici della sponda orientale del Lario, questa villa di rappresentanza incarna un’idea di abitare che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il sindaco di Dnipro e la villa a Cernobbio; Il Faro Voltiano di Brunate si riaccende, il sindaco di Como: Tricolore di luci per la Festa della Liberazione; Relax proibito a Villa Olmo: il divieto che è quasi impossibile far rispettare; Il sindaco della città dei Promessi sposi a Valditara: I ragazzi vanno educati alla complessità. La villa del sindaco di Dnipro sul Lago di Como: perché il legame con i fondi per la guerra è infondatoLa proprietà a Cernobbio è intestata alla figlia di Boris Filatov, ma l'atto d'acquisto è di quattro anni precedente all'invasione russa e uno prima dell'elezione di Zelensky L'articolo La villa del s ... msn.com UCRAINA / IL SINDACO DI DNIPRO COMPRA UNA VILLA DA 4 MILIONI SUL LAGO DI COMOIl sindaco di Dnipro, BORYS FILATOV, con uno stipendio da 600 euro al mese, ha appena comprato una villa sul lago di Como, pagandola 4 milioni di euro. Un vero affare, quasi un saldo, visti i ... lavocedellevoci.it La chiesetta di San Martino a Griante offre uno stupendo panorama sui due rami del lago di Como. E lungo il percorso storie di rocce e ghiacciai, di uliveti e di imbarcazioni che hanno solcato il lago. Visita ai giardini di Villa Carlotta per ammirare la fiorit - facebook.com facebook