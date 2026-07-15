La guerra lo sfruttamento il mare | Ali Chahrour a Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna, 15 lug. (askanews) - La guerra, lo sfruttamento, la paura, e poi il mare. Il danzatore e coreografo libanese Ali Chahrour ha portato al Santarcangelo festival il suo spettacolo "When I Saw the Sea" che racconta l'incubo del sistema della kafala, un regime lavorativo assimilabile a una forma di servitù. "Nel settembre 2024, durante la guerra di Israele in Libano - ci ha detto il coreografo - molti lavoratori domestici migranti, che erano inquadrati nel sistema kafala, sono stati abbandonati dai datori di lavoro libanesi sotto le bombe, senza i loro passaporti, senza soldi, e hanno deciso di scappare da Beirut verso il mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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