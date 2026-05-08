Approdo di solidarietà | aperitivo vista mare per sostenere il progetto Ali in Circolo

Un aperitivo con vista mare si è svolto per raccogliere fondi a favore del progetto “Ali in Circolo”. L'evento ha coinvolto partecipanti che hanno scelto di unire il piacere di un momento conviviale a una donazione destinata a sostenere questa iniziativa. La serata ha rappresentato un’occasione per unire la socialità alla solidarietà, senza scopi di raccolta fondi ma con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

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