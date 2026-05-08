Approdo di solidarietà | aperitivo vista mare per sostenere il progetto Ali in Circolo
Un aperitivo con vista mare si è svolto per raccogliere fondi a favore del progetto “Ali in Circolo”. L'evento ha coinvolto partecipanti che hanno scelto di unire il piacere di un momento conviviale a una donazione destinata a sostenere questa iniziativa. La serata ha rappresentato un’occasione per unire la socialità alla solidarietà, senza scopi di raccolta fondi ma con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.
Un aperitivo vista mare per trasformare un momento di convivialità in un gesto concreto di solidarietà. È questo lo spirito di “Approdo di Solidarietà”, l’evento organizzato da Flying Angels Foundation in programma venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18:30 presso il Waterfront di Levante di Genova.La.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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