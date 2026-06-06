Il 26 giugno 1976, al Nippon Budokan di Tokyo, si tenne un match tra il pugile statunitense e il wrestler giapponese, noto come Clay-Inoki. L'evento, molto pubblicizzato, attirò grande attenzione, ma si rivelò un fallimento: il combattimento durò pochi minuti e risultò poco convincente. La serata, che doveva rappresentare una sfida tra due sport diversi, si concluse con una performance deludente e molti spettatori lasciarono il palazzetto insoddisfatti.

Il 26 giugno 1976, nel tempio delle arti marziali di Nippon Budokan a Tokyo, si consumò uno dei più bizzarri combattimenti del XX secolo: Muhammad Ali, il pugile più celebre della sua epoca, re incontrastato dei pesi massimi, affrontò Antonio Inoki, star del wrestling giapponese, in quella che fu pubblicizzata come La Guerra dei Mondi e che mise in palio una borsa di sei milioni di dollari. La vicenda aveva preso le mosse da una classica smargiassata di Ali, che l’anno prima, a un ricevimento mondano aveva incontrato il presidente della Federazione giapponese di lotta, esortandolo a trovargli uno sfidante degno di questo nome. In Giappone,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’La guerra dei mondi’ in scena nel 1976 Ad affrontarsi Ali e il wrestler giapponese Ma il match super mediatico fu un flop. Clay-Inoki. E lo show diventò una farsa

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